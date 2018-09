Mondiali, Camilla Alessio d'argento nella crono juniores

Prima medaglia italiana ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck con Camilla Alessio che conquista l’argento nella cronometro individuale. L’oro è andato all’olandese Rozemarijn Ammerlaa mentre l’inglese Elynor Backstedt completa il podio con la medaglia di bronzo. Sesto posto per l’altra azzurra Vittoria Guazzini.



Vittoria importante per l’Italia nel secondo giorno di gare, dopo le cronometro a squadre di ieri, con le azzurrine che conquistano la quarta medaglia in questa specialità. Camilla Alessio, classe 2000, questa mattina alla partenza non era tra le favorite ma in gara ha dimostrato grandi doti. Ha ultimato la prova segnando a sorpresa il miglior tempo è solo l’olandese è riuscita a fare meglio di lei di appena sei secondi. Nel pomeriggio la cronometro maschile under23.

