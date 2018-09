Mondiali ciclismo, bronzo di Piccolo nella crono juniores. Domani tornano i professionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva un’altra medaglia, la seconda, per la nazionale italiana ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck. Stavolta a salire sul podio in Austria è stato Andrea Piccolo, terzo nella gara degli juniores.Piccolo, che è al primo anno della categoria, si è piazzato terzo alle spalle dell’australiano Lucas Plapp, secondo, mentre il titolo lo ha conquistato il fenomeno belga Remco Evenepoe. Quest’ultimo ha annientato tutti gli avversari con il tempo straordinario di 33’15”24. L’australiano invece ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1’24” mentre Piccolo ha chiuso a 1’37”. In gara anche Samuele Manfredi che si è piazzato trentaduesimo.Per l’Italia questa è la seconda medaglia dopo l’argento di Camilla Alessio, sempre nella categoria juniores.La gara elite femminile è stata dominata interamente dall’Olanda: suo è il podio con Annemiek van Vleuten, che ha riconfermato il titolo imponendosi con il tempo di 34:25.36. Seconda a 28” Anna van der Breggen e terza, a 1’25”, Ellen van Dijk.Per quanto riguarda le atlete azzurre, nono posto di Elisa Longo Borghini mentre Elena Pirrone ha concluso la gara in ventunesima posizione.La Longo Borghini si ritiene soddisfatta della sua prova, un test per le prossime competizioni. «Ero più preoccupata per questa cronometro che per la prova in linea che dobbiamo affrontare - ha spiegato l’azzurra - Ho corso per quelle che sono le mie possibilità perdendo nelle parti in pianura e tenendo bene in salita. Questa prova mi è servita per capire quello che potrebbe succedere nella corsa in linea».Domani torneranno gli uomini elite con Dumoulin che cercherà di difendere la maglia iridata.