Mondiali ciclismo, assegnate le prime medaglie

Il Mondiale del ciclismo di Innsbruck si apre con l’oro per la Quick Step Floors. Nella prova inaugurale dell’evento iridato si è imposto il team belga che ha fatto suo per la quarta volta l’oro nella cronometro a squadre. Secondo posto per l’ex iridata Sunweb di Dumoulin seguita da BMC di Caruso e dalla Sky con Moscon.Per la gara femminile primo posto per la Canyon-Sram Racing seguita da Boels Dolmans Cycling team e Team Sunweb.Il Mondiale austriaco già con questa prima corsa ha messo in risalto tutta la sua difficoltà e ha mostrato quelle salite che rendono unico il suo tracciato. Un avvertimento in vista della prova su strada di domenica prossima.E’ stata una cronometro lunga e difficile oggi con i suoi 62,8 chilometri e la salita che ha fatto la differenza facendo crollare molte squadre. La sfida fin da subito è stata tra le formazioni che alla fine sono salite sul podio.La belga Quick Step Floors fin dall’inizio ha dominato la corsa arrivando con 25” in meno rispetto alla BMC. L’attesa era per la Sunweb di Doumoulin che ha chiuso in seconda posizione a 20” dalla prima. La Sky senza Froome e Thomas ha chiuso al quarto posto grazie anche ad un ottimo lavoro di Gianni Moscon. Per il team belga hanno corso Asgreen, De Plus, Jungels, Lampart, Schachmann e Terpstra.Uomini:1. Quick-Step Floors 1h 07′25"2. Team Sunweb 1h 07′44"3. BMC Racing 1h 07′45"4. Team Sky 1h 08′10"5. Mitchelton-Scott 1h 08′22"6. Movistar 1h 08′57"7. Trek-Segafredo 1h 09′29"8. Bora-Hansgrohe 1h 09′33"9. CCC – Sprandi – Polkowice 1h 10′03"10. Astana Pro 1h 10′19"11. Katusha-Alpecin 1h 10′21"12 Elkov – Author 1h 10′43"13. Lotto NL – Jumbo 1h 10′53"14. Team Vorarlberg – Santic 1h 12′12"15. AG2R La Mondiale 1h 12′44"Donne:1. CANYON // SRAM RACING 1:01:46.602. BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM +21.903. TEAM SUNWEB +28.674. WIGGLE HIGH5 +57.385. MITCHELTON SCOTT +1.29.776. TEAM VIRTU CYCLING +2.06.237. BTC CITY LJUBLJANA +3.08.448. VALCAR PBM +3.35.369. BEPINK +3:36.1010. ALE CIPOLLINI +3:53.54