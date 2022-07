Mondiali Atletica, gli italiani oggi in gara: dove vedere la diretta tv e streaming

Si torna in pista, e davanti alla tv, per fare il tifo agli azzurri in gara. Parliamo della quarta giornata dei Mondiali di Eugene dove nella notte italiana tra lunedì e martedì, l'attesa è per la finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. L'azzurro, che ha superato la qualificazione con 2,28 alla terza prova, sarà in pedana alle 17.45 dell'Oregon, quando in Italia saranno le 2.45, alla ricerca di una medaglia mondiale nella finale che lo vedrà opposto ad altri dodici saltatori, tra cui il qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso l'oro di Tokyo e il coreano campione del mondo indoor Woo Sanghyeok. Ma ecco l'elenco degli italiani in gara oggi e dove vedere i Mondiali di Atletica in tv e streaming.

Mondiali Atletica 2022, le gare di oggi e gli italiani impegnati:

15:15 Maratona D

2:05 200 U (batt.): Desalu, Tortu

2:10 Disco D (qual.): Osakue

2:45 Alto U (Finale): Tamberi

3:00 200 D (batt.): Kaddari

3:20 Triplo D (Finale)

3:55 Eptathlon/800 (Finale)

4:20 3.000 Siepi U (Finale): Abdelwahed

4:50 1.500 D (Finale)

Dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Come sempre sarà possibile seguire i Mondiali di Atletica in corso in Oregon in tv. Diretta in chiaro trasmessa dalla Rai che con il canale Rai Sport seguirà la maratona. E poi resterà collegata dalle ore 19.30 alle ore 23.00, Rai 2 dalle ore 02.00 alle ore 05.00. Anche gli abbonati di Sky saranno sintonizzati sull'evento: Sky Sport Arena (canale 204) per la Maratona, dalle ore 19.30 alle ore 23.00 e dalle ore 02.00 alle ore 05.00; su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 02.00 alle ore 05.00.