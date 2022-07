Mondiali Atletica, gli azzurri in gara: dove vedere la diretta tv e streaming

Un'altra notte azzurra a sostenere gli italiani impegnati in Oregon nei Mondiali di Atletica di Eugene. L'Italia farà il tifo per Elena Vallortigara sbarcata infatti tra le migliori dodici con un percorso netto nella qualificazione del salto in alto, fino alla misura di 1,93, dopo aver superato senza problemi 1,81, 1,86 e 1,90. La vicentina tornerà in pedana nella notte italiana tra martedì e mercoledì per il turno decisivo. Nel triplo, eliminata Ottavia Cestonaro che non va oltre 13,63 (+0.4) nel primo round. Fuori anche Mario Lambrughi con 50.18 nella batteria dei 400 ostacoli: è il primo degli esclusi. Ma ecco gli italiani in gara e dove vedere i Mondiali in diretta tv e streaming

Gli italiani in gara oggi

02:15 400 Hs D (batt.) Folorunso, Olivieri, Sartori

02:40 Alto D (Finale) Vallortigara

03:05 200 D (Semif.) ev. Kaddari

03:33 Disco U (Finale)

03:50 200 U (Semif.) ev. Desalu, Tortu

04:30 1.500 U (Finale)

04:50 400 Hs U (Finale)

Dove vedere i Mondiali di Atletica in tv e streaming

Diretta televisiva su Rai 2, in chiaro, per tutti gli appassionati. Copertura degna dei grandi eventi dunque quella sui Mondiali di Atletica 2022 di Eugen. Dall'Oregon le immagini saranno trasmesse anche in streaming per tutti gli iscritti a Rai Play che seguiranno l'evento attraverso l'apposita app oppure sulle smart tv. Anche gli abbonati a Sky potranno seguire l'evento sintonizzandosi su SkySport 1 e SkySport Arena.