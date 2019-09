Marcia 50 km, bronzo per l'azzurra Giorgi nel caldo torrido di Doha: "Ho resistito"

Ultimo aggiornamento: 07:53

DOHA - Primo podio azzurro nei torridi Mondiali di Atletica di Doha: l'azzurra Eleonora Giorgi è terza nella gara più lunga, i 50 km di.marcia. Doppietta cinese con l'oro a Liang Rui in 4h23:26 davanti alla connazionale Li Maocuo, argento in 4h26:40. Quarta l'ucraina Olena Sobchuk, 4h33:38 e alla fine oltre quattro minuti di ritardo sulla Giorgi, invece non completano la gara le altre due azzurre Nicole Colombi e Mariavittoria Becchetti. Tra gli uomini, sedicesimo Michele Antonelli in 4h22:20 e ritirato Teodorico Caporaso, mentre il giapponese Yusuke Suzuki si prende il successo con 4h04:20 respingendo la rimonta del portoghese Joao Vieira (4h04:59) e del canadese Evan Dunfee (4h05:02). «È la prima medaglia italiana in questi Mondiali - esulta Eleonora Giorgi - e la prima anche per me. Sono contenta e fiera di averla conquistata con la maglia della Nazionale. Ho usato testa, gambe e soprattutto il cuore, per superare i problemi di stomaco che mi hanno rallentata, ho anche rischiato di non farcela, ma ci tenevo veramente tanto. Sapevo che era un'occasione da cogliere e non volevo lasciarmela scappare. Una gara difficile per tutti, nessuno è abituato a competere in queste condizioni. Per me questa medaglia ha un valore inestimabile".