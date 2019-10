Mondiali, le azzurre della 4x100 si qualificano per la finale e ottengono il pass Tokyo 2020

Le azzurre della 4x100 si sono qualificate per la finale ai Mondiali di atletica leggera di Doha, conquistando così anche la qualificazione per i Giochi olimpici a Tokyo nel 2020. Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa hanno anche stabilito il nuovo record italiano con il tempo di 42«92. Il loro era il nono crono assoluto, ma la squalifica della staffetta del Brasile per invasione di corsia le ha promosse alla finale che garantisce il pass per Tokyo.



Il quartetto azzurro formato da Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu migliorano il 38.17 di Barcellona 2010 e fermano il cronometro a 38.11 stabilendo il nuovo record italiano nella 4x100 maschile ai Mondiali di atletica di Doha.