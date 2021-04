Mondiale di endurance equestre a San Rossore di Pisa: 160 chilometri da percorerre in 8 ore

E' iniziato il countdown che separa l'Italia dal campionato mondiale di endurance equestre, in programma sabato 22 maggio che si terrà all'ippodromo di San Rossore di Pisa. Tra i partecipanti pronti a scaldare cavalli e cavalieri per la gara sui 160 km da percorrere in otto ore, ci sono diverse Nazioni come la Lituania, la Norvegia, la Romania, l'Arabia Saudita e l'Uruguay. Le adesioni saranno raccolte fino al 21 aprile e il Comitato organizzatore ha già definito i protocolli sanitari per ospitare in sicurezza le squadre iscritte al grande evento.

Gianluca Laliscia CEO & Chairman presso sistemaeventi.it sr, del Comitato organizzatore del Longines Fei Endurance World Championship 2021, ha definito questo campionato «L'evento della rinascita. Un'occasione per dimostrare la resilienza e la ripartenza attraverso lo sport». L'emergenza pandemica da Covid avrà anche rallentato i preparativa determinando continui rinvii, riprogrammazioni e decisioni tardive ma non è riuscita a smorzare l'entusiasmo generale. Quello che si prospetta non è solo un appuntamento con lo sport ma anche con la cultura. Obiettivo ulteriore da raggiungere infatti sarà quello di favorire uno scambio tra l'Occidente e l'Oriente accomunati dalla medesima passione per i cavalli e dallo stesso rispetto per la natura.

Il Comitato organizzatore ha solide basi di esperienza su cui contare, avendo ospitato sempre a San Rossore il FEI European Endurance Championship for Junior & Young Riders nel 2018 e, nel 2019, il doppio appuntamento con il FEI World Endurance Championship for Junior & Young Riders e il FEI World Endurance Championship for Young Horses. Solo certezze, dunque, per confermare San Rossore nel ruolo di capitale mondiale dell’endurance.

