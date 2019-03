Molinari do»po l'impresa: «So che posso vincere ovunque». Chimenti: «Presto diventerà il numero1»

«Spero ci stia guardando e sia orgoglioso di quanto sono riuscito a fare». Francesco Molinari dedica il trionfo all'Arnold Palmer Invitational al campione americano (Palmer) scomparso nel 2016. «È sempre un piacere giocare questo torneo - ha spiegato il torinese - e vincerlo è davvero speciale. E so che posso realizzare punteggi bassi su ogni campo da golf»



Molinari non nasconde la gioia per il successo, e poi un drink («avrei bisogno di berne altri»). Il fuoriclasse torinese dopo la seconda gemma in carriera sul PGA Tour si sbottona il red cardigan - simbolo della rassegna - e si lascia andare. Nei suoi occhi la felicità di un ragazzo che sa di essere diventato grande. All'età di 36anni Molinari sta scalando le classifiche mondiali (ora è settimo) a suon di successi. Dopo un 2018 stellare l'azzurro è partito forte pure nel 2019. «So che posso realizzare punteggi bassi su ogni campo da golf». La sicurezza, non solo sotto il profilo del gioco, ma soprattutto riguardo quello mentale, è diventata l'arma vincente dell'azzurro. Diventato un campione pure a livello d'incassi. La rimonta show sul green del Bay Hill Club & Lodge è valsa all'azzurro una «borsa» da 1.638.000 dollari. «Tutti in questo periodo - sottolinea Molinari - mi chiedevano come avrei fatto a trovare gli stimoli dopo un 2018 ricco di successi. L'unico modo per continuare a fare bene era quello di lavorare duro insieme al mio team. Ovviamente questa vittoria dimostra che siamo sulla strada giusta».



«Non ho alcun dubbio, Francesco Molinari diventerà presto il nuovo numero 1 al mondo del green». Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni, celebra l'ennesima impresa dell'azzurro che in Florida ha vinto, al termine di una grande rimonta, l'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) di golf. «Vivo di certezze - sottolinea Chimenti -, 'Chiccò è ormai un fuoriclasse assoluto e vanta già il miglior swing del pianeta. Andrò ad Augusta per seguire il Masters Tournament e spingere Molinari a un altro successo Major».

