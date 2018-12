Da Fontana a Molinari i collari d'oro del 2018

Da Arianna Fontana a Francesco Molinari fino all'Atalanta calcio: atleti, dirigenti e società olimpiche e paralimpiche hanno sfilato alla casa delle armi del Foro Italico per la cerimonia della consegna dei Collari d'oro, la più alta onorificenza dello sport. All'appuntamento, presenti i presidenti di Coni e Cip, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, e i sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente in rappresentanza del Governo e del premier Conte, assente per impegni istituzionali al Senato. Presente anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Tra gli atleti premiati, l'olimpionica dello short track Arianna Fontana, la campionessa dello snowboard Michela Moioli, l'olimpionica dello sci alpino (discesa libera) Sofia Goggia, le componenti della nazionale di basket 3x3, il golfista Francesco Molinari reduce dal successo all'Open Championship. Premiati anche i campioni del mondo prima del 1995, data di istituzione dei collari d'oro: Pietro Mennea (Atletica Leggera, alla memoria), la nazionale di pallanuoto iridata del 1978 e del 1994, quelle di pallavolo del 1990 e del 1994, Nicola Pietrangeli (Tennis, Roland Garros e Coppa Davis), Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Antonio Zugarelli (Tennis, Coppa Davis 1976), e Renato Molinari (Motonautica, 18 titoli Mondiali). Tra le società sportive, premiata anche l'Atalanta calcio e il suo presidente Antonio Percassi. Tanti anche i riconoscimenti ai tecnici e ai campioni paralimpici del 2018.

