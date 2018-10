Molinari, atleta dell'anno senza il pallone tra i piedi

Per una volta, con le partite più importanti giocate di sabato, il campionato di calcio può arrivare secondo. Anche se in Italia non è tra gli sport più popolari, il golf merita di essere celebrato grazie alle imprese di un nostro campione, 35 anni, nato a Torino: Francesco Molinari. La Ryder Cup, terzo evento sportivo al mondo, dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, è stata ieri conquistata dall’Europa contro gli Stati Uniti grazie alle prestazioni del nostro fuoriclasse. Con cinque vittorie, quattro in coppia con Fleetwood, una in singolo contro Mickelson, Molinari è statonon solo fantastico protagonista ma il primo europeo ha ottenere nella storia di questa prestigiosa competizione un simile score. Al Golf Nacional di Parigi c’era il meglio del golf mondiale e tra le tante stelle che hanno brillato la più luminosa è quella di Francesco. Anche un certo Tiger Woodssi è dovuto inchinare davanti al nostro campione. Molinari è in questo momentotra gli atleti italiani top nel mondo, un vanto e un onore. Molinari non èun esibizionista, nonamai riflettori e raramente, anche quando vince un Major (unico italiano) si lascia andare all’euforia sfrenata e contagiosa. Di certo, non sarà mai un personaggio alla Tomba o alla Valentino Rossi,ma potrà con i suo isuccessi aiutare il golf italiano a crescere nei praticanti e negli appassionati. Tra quattro anni, nel 2022, sarà l’Italia ad ospitare per la prima volta la Ryder Cup,che si disputerà a Roma, presso il Marco Simone Golf Club. Un’occasione unica per cambiare l’immagine distorta ed errata che si ha di questo sport. Basta rivedere le immagini dei tre giorni di Parigi per capire che è uno sport per tutti, non per pochi.

