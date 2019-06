Milano-Cortina, in delegazione a Losanna 66 medagliati azzurri

Scendono in campo gli atleti per Milano-Cortina 2026. Nella delegazione italiana che sarà presente a Losanna il 24 giugno per la decisione del Cio sui Giochi invernali del 2026, ci saranno complessivamente 16 campioni olimpici e paralimpici equamente suddivisi tra donne e uomini. Si tratta di Alberto Tomba, Armin Zoeggeler, Federico Pellegrino, Giacomo Bertagnolli (paralimpico), Manuela Di Centa, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, Elisa Confortola e Francesca Porcellato (paralimpica). Tra gli atleti delle discipline estive, figurano l'attuale segretario generale del Coni Carlo Mornati, Antonio Rossi, Giuseppe Abbagnale, Aldo Montano, Alessandra Sensini e Diana Bianchedi. «Sarà una delegazione - ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò - fortemente caratterizzata, supportata e arricchita di atleti ed atlete. Mettiamo al centro della candidatura ben 66 medaglie olimpiche e paralimpiche, tra campioni olimpici e paralimpici del passato, del presente e del futuro». «L'avvicinamento è abbastanza impegnativo perché molte cose stanno per entrare in questa partita», ha sottolineato al termine della Giunta il capo dello Sport italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA