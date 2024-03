Mike Tyson torna sul ring e sfida Jake Paul: quando combattono e dove vederlo

La nobile arte è pronta a tornare con quello che a lungo è stato il suo atleta più famoso: Mike Tyson. L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha deciso di tornare sul ring per dare grande spettacolo a uno sport che negli ultimi anni ha vissuto una grande crisi. Il cinquattasettene ha deciso di accettare l'incontro con Jake Paul, ex star dei social che ha cominciato la sua scalata nel mondo del pugilato quasi per gioco. Dalle sfide con altri youtuber fino a veri e propri professionisti di questo mondo, Paul è arrivato a sfidare in un evento molto atteso quello che è stato per molti anni l'uomo più temuto del mondo. L'incontro, che si terrà all'AT&T Stadium, uno dei più grandi della Nfl, sarà trasmesso in diretta su Netflix.

Le parole di Jake Paul

In vista della sfida, Jake Paul ha annunciato sul suo proflo Instagram ufficiale: «Sono entusiasta di annunciare che il 20 luglio nel più grande stadio della NFL negli Stati Uniti, in diretta sulla più grande piattaforma di streaming del mondo, Netflix, affronterò la leggenda dei pesi massimi Mike Tyson.

Il mio obiettivo è diventare un campione del mondo di boxe e l’esperienza di incrociare i guantoni contro il pugile più pericoloso di tutti i tempi mi riempie d’orgoglio. Questa sarà la battaglia della vita».