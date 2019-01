Basket, Mike James contro la polizia di Milano: «Io fermato con la pistola puntata addosso»

Il playmaker dell'Ax Milano, Mike James, accusa la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo puntandogli la pistola addosso e di averlo probabilmente fatto per il colore nero della sua pelle e di quella dei suoi amici. L'americano, che abita nel quartiere di City Life come tutti i giocatori dell'Olimpia, racconta l'episodio nei dettagli su Twitter: «Io e i miei due amici siamo appena stati controllati dalla polizia in mezzo a 50 persone che camminavano. Sono scesi dalla volante con le pistole in mano intimandoci di mostrare loro le nostre carte d'identità. Gli ho risposto che non avrei mostrato nulla finché loro non avessero messo via le pistole. È normale che mi chiedano di restare calmo, non è normale puntare le pistole sulle persone». Ad un utente che equipara questo controllo ad un episodio razziale perché dipeso dal «colore nero» della loro pelle, James risponde con un semplice «sì, lo so». L'Olimpia non commenta la situazione così il giocatore non commenterà l'accaduto, limitandosi a quanto scritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA