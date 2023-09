Un medico perugino attraversa il Lago di Garda a nuoto: l'impresa benefica di Fratini

Ce l’ha fatta il cinquantenne medico perugino Marco Fratini. La sua impresa a scopo benefico, mai tentata prima, è stata attraversare a nuoto il lago di Garda, partendo dal porto di Salò venerdì 8 settembre al mattino per farvi ritorno stasera (domenica 10 settembre) alle 21.45 dopo 63 ore e 45 minuti. Il lago di Garda, chiamato anche Benaco, è il più grande d’Italia con la superficie di circa 372 chilometri quadrati tra Lombardia (provincia di Brescia), Veneto (Verona) e Trentino Alto Adige (Trento), posto in parallelo all’Adige da cui è diviso dal massiccio del monte Baldo.

Il dottor Fratini ha affrontato 140 chilometri in acque libere giorno e notte, con le sole soste tecniche obbligate per alimentarsi, sottoporsi a brevi trattamenti di fisioterapia e riposare grazie a micro-sonni indotti con l'ipnosi.

Nelle 115mila bracciate ci sono stati momenti critici che ha superato moltiplicando le energie, con l’assistenza dello staff e anche con il sostegno dei curiosi sulle sponde del lago e le telefonate ricevute da Filippo Magnini, Fabio Calmasini, Massimiliano Rosolino, Matteo Giunta e Fabrizio Antonelli (allenatore di Greg Paltrinieri) che l’hanno incitato a non mollare.

L'iniziativa «Swim the Garda» è nata per sostenere l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) ed è stata ritenuta subito complicatissima, pur se Fratini si è preparato per due anni. Se l’è vista con una distanza da record, due notti da superare nuotando e le tante insidie del lago che si sono spesso presentate mettendo a repentaglio la riuscita della sfida. Lo sportivo umbro, che già nel 2020 aveva fatto registrare il record di 100 chilometri no-stop in vasca corta alla piscina Pellini di Perugia, si è ritagliato un posto nella storia.