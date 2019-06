Matthew Jordan vince la tappa del Challenge Tour a Monterosi. Lorenzo Scalise secondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Scalise è stato il grande protagonista della giornata finale dell’”Italian Challenge Open Eneos Motor Oil”, disputato sul Terre dei Consoli Golf Club, ottenendo un ottimo secondo posto. Sul difficile e impegnativo percorso di Monterosi (Vt), nel torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il 24enne di Vimercate ha concluso con 271 colpi (67 71 68 65, -17) dopo una spettacolare rimonta sottolineata da un 65 (-7): secondo miglior score di giornata che gli ha permesso di raggiungere, con due birdie finali, Matthew Jordan (271 - 69 67 69 66). La parità ha generato il playoff giocato sulla buca 16 (par 3,) dove ha prevalso, con un par, l’inglese, che ha approfittato della palla spedita in acqua dall’azzurro.“Il playoff – commenta Jordan, 23 anni, nato nella Wirral Peninsula - non è mai bello, non mi piace vincere così, ma il golf è fatto anche di questo. Ho espresso un bel gioco per tutto il torneo: tra l’altro ho anche ottenuto una ‘hole in one’ e sono particolarmente contento perché ho iniziato la stagione senza ‘carta’ per il circuito e ora me la trovo in tasca. E in ogni caso dedico la vittoria decisamente a me stesso”. Da segnalare che Jordan ha siglato l’ace proprio alla buca 16 (par 3, metri 137), dove si è svolto lo spareggio. Ha concluso la sua corsa vincente con un 66 (-6, sei birdie) ed è stato gratificato con un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.“Alla buca supplementare – ha aggiunto Scalise - ho tirato un colpo pieno con il ferro 9, ma ho calcolato male il vento e la palla è terminata in acqua. Speravo in un esito diverso, tuttavia sono molto soddisfatto del gioco espresso e di tutta la prestazione nei quattro giorni, anche se quando una gara sfugge allo spareggio rimane sempre un bel po’ di amaro in bocca”. Tutti i giocatori hanno molto apprezzato il tracciato.