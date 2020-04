Ultimo aggiornamento: 21:34

Il ciclismo mondiale è in crisi, ma fino ad oggi si è parlato solo di crisi nel settore maschile, escludendo completamente quello femminile. A far luce sui problemi legati al ciclismo rosa è Marta Bastianelli, del Team Alè, campionessa italiana ed ex europea, che nel suo palmares oltre alla vittoria all’ultimo Giro delle Fiandre, vanta un titolo mondiale conquistato nel 2007.“Noi donne purtroppo siamo figlie di un dio minore. Fino ad oggi si è sempre parlato di uno stop e di una crisi economica che ha colpito solo il mondo degli uomini, ma da noi i problemi sono anche superiori. Contiamo meno perché non siamo noi a guidare l’economia di questo sport”.“Il 15 maggio l’UCI dovrebbe diramare un nuovo calendario, ma il problema non è solo questo per noi, ma la possibilità di allenarci”.“È cambiata radicalmente. In Italia così come in tanti altri Paesi, non è possibile allenarsi su strada e facciamo quindi solo i rulli, ma non è un allenamento per andare in corsa. Fare i rulli comporta anche tanti problemi alle cartilagini e non puoi farli più di 2 o 3 ore al giorno”.“È possibile che ci siano due velocità diverse in corsa, proprio perché in molti non hanno potuto fare un allenamento adeguato”.“Non è facile rispondere, perché penso che la Federazione Internazionale avrebbe dovuto bloccare tutti gli atleti. Esistendo un problema così importante di contagio, allora l’UCI avrebbe dovuto dare indicazioni valide per tutte le nazioni. Speriamo di tornare presto ad allenarci su strada, la gente deve capire che è il nostro lavoro”.“Io corro per l’Alè che è l’unica squadra world tour italiana, il team ha proposto una riduzione dello stipendio del 30 per cento fino a dicembre. Io sono fortunata perchè faccio parte delle Fiamme Azzurre, ma per le mie colleghe questo è un problema importante. In altre squadre gli stipendi sono stati dimezzati e in alcuni casi sospesi e si rischia di far chiudere alcuni team”.“Come ha detto anche Federica Pellegrini, non esiste soltanto il calcio e dovrebbero darci la possibilità di ripartire. Sicuramente rispettando tutte le indicazioni sanitarie, ma bisogna ripartire in qualche modo”.“Gli organizzatori per il momento ci comunicano solo l’annullamento delle corse senza possibilità di un recupero. A questo punto per noi si potrebbe ripartire a luglio con il Giro Rosa”.“Vorrei tornare alla normalità. Stiamo vivendo una crisi importante che ha colpito tutti. Quando potrò tornare a correre so che darò il 110 per cento”.