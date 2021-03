Canada, corre per 21 chilometri a piedi nudi sul lago ghiacciato: il record di Karim El-Hayani

Ha corso per ben ben 21 chilometri, una mezza maratona, completamente a piedi nudi e sul ghiaccio. Un vero e proprio record. Accade in Canada, dove il runner spagnolo Karim El-Hayani, in un'intervista appena pubblicata sul giornale El País, lo scorso 3 marzo ha corso sul lago ghiacciato Beauport, in Québec. Al momento della performance la temperatura era di -13 gradi, ma questo non ha scoraggiato il runner: «Ho dovuto aumentare e calare il ritmo in base alla superficie - ha dichiarato - Correre sul ghiaccio è stata la cosa più difficile. Quando metti il ​​piede, si attacca un pò», ha rivelato al quotidiano spagnolo El Hayani.

Che poi ha proseguito: «Dovevo avere un obiettivo per restare motivato, la pandemia (da Covid ndr.) aveva cancellato tutte le mie gare in programma. Ho visto l'impresa di Wim Hof, un atleta estremo molto rispettato, che nel 2007, aveva corso la mezza maratona a piedi nudi su neve e ghiaccio in 2h 16m 34s. Volevo provarla nel 2022, ma poche settimane fa ho fatto un allenamento di 13 chilometri e mi sentivo pronto».

El Hayani al momento detiene anche il record spagnolo per i 100 km a piedi nudi, e ovviamente è un'icona del barefooting: si tratta di un'abitudine, non ancora molto diffusa nel mondo, che in questo caso si è fusa con lo sport. La regola principale sembra sostanzialmente questa: non usare le scarpe. Mai. A questo proposito, El-Hayani ha risposto a quanti gli chiedono se non faccia male correre senza scarpe, anche in condizioni estreme: «Secondo me sono quelli che portano le tradizionali scarpe da running ad avere dei problemi», sottolinea.

