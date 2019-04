Ciclismo, morto l'89enne giramondo Robert Van Herde

È stato trovato morto in un container di un'azienda a Grottammare (Ascoli Piceno), probabilmente stroncato da un malore, Robert Van Der Herde, 89enne francese, ex ciclista professionista che da anni viveva peregrinando in bicicletta, da sempre la sua grande passione. In carriera aveva corso il Giro d'Italia confrontandosi, tra gli altri, anche con il grande con Fausto Coppi. Da anni girava il mondo sulle due ruote tanto da aver toccato nei suoi viaggi ben 125 Paesi. Van Der Herde transitava spesso nei suoi spostamenti anche nel Piceno e si appoggiava a una ditta che commercia camion dove era conosciuto da anni: per lui nelle pertinenze dell'azienda era stato attrezzato un cassone dove trovava riparo. Per gli spostamenti utilizzava una attrezzatissima mountain bike. Era giunto in zona una settimana fa e a stroncarlo sarebbe stato un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA