Coni, Malagò: «Spero che ci siano modifiche nella bozza. Lo sport italiano non aveva bisogno di una riforma politica»

«La bozza rimane questa, è già in arrivo al Parlamento, ma spero e penso ci possano essere delle modifiche rispetto a come sono state presentate. D'altronde è un disegno di legge e non un decreto». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro di oltre un'ora a Palazzo Chigi col sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulle novità emerse nel collegato alla legge di Bilancio, con la riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni a un ente sotto il controllo del ministero dell'economia.

«Ci siamo confrontati - ha aggiunto Malagò dopo l'incontro con Giorgetti -, abbiamo esposto considerazioni e ci dovremo rivedere nei prossimi giorni. Era importante far presente alcuni aspetti di cui probabilmente bisognava tener conto»

«La ragione di questo intervento? Non la dovete chiedere a me, però penso che la risposta è di natura politica. Se lo sport italiano ne aveva bisogno? No, non lo penso proprio». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro di oltre un'ora a Palazzo Chigi col sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulle novità emerse nella bozza della legge di Bilancio, con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente ('Sport e Salute Spà) sotto il controllo del ministero dell'economia.

«Su alcune cose ho espresso un'opinione estremamente favorevole» ha aggiunto Malagò riguardo alla bozza di bilancio. «Mi riferisco alle modalità del finanziamento, ovvero il 32% che dovrebbe corrispondere a un terzo del gettito dell'erario sul comparto su un valore non inferiore ai 410 milioni di euro - le parole del presidente del Coni -. Ho fatto anche i complimenti per questa che credo sia un'idea assolutamente innovativa. Fermo restando che mi sono permesso di fare una precisazione: se la quota parte di questi soldi rimanesse inalterata, c'è il rischio che nel passaggio da una società all'altra si perda l'iva per strada e si potrebbe fare un grande autogol. E questa mia nota è stata presa in considerazione». «La seconda nota positiva riguarda lo Sport Bonus per la gestione degli impianti ma anche piccoli interventi come le ristrutturazioni: viene premiata la fiscalità della materia - ha evidenziato Malagò -. Un terzo capitolo infine riguarda un premio rispetto alla legge sui diritti televisivi, in cui c'è una quota del 6% che premia chi coinvolge, chi tessera e fa scendere in campo giocatori dei vivaio italiano».

