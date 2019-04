Olimpiadi, Malagò: «Mercoledì faremo un incontro a Palazzo Chigi»

«Ci vedremo mercoledì tutti insieme a palazzo Chigi per il punto della situazione. Siamo compatti». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, indicando il prossimo passo della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. «In Italia non è facile ottenere un'unità di questo tipo - ha detto -. Sono molto fiero di esserci riuscito, e per l'importante supporto del governo. Magari è arrivato passo per passo, ma il governo si è convinto giorno dopo giorno dell'importanza di questa candidatura».

«In Italia non è così facile che si riesca ad ottenere un'unità di questo tipo e sono molto fiero di essere riuscito» a unire due regioni per una sola candidatura di Milano-Cortina «e devo riconoscere un importante sostegno da parte del governo. Penso che governo si sia convinto giorno dopo giorno dell'importanza di questa candidatura con un budget ridotto, ma allo stesso tempo la decisione di cogliere l'opportunità di utilizzare l'Agenda 2020 e stiamo scommettendo sul 2026». Così Giovanni Malago, presidente del Coni, interviene durante la conferenza stampa che chiude la visita del Comitato olimpico che dovrà valutare la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026.

