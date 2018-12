Coni, Malagò: «Noi istituzione unica, onoriamo il paese»

«Voglio ricordare cosa ha fatto il Coni, non dobbiamo avere paura del domani. Una storia di grande successo, che ha onorato il Paese come quasi nessuna altra istituzione, perché noi siamo un'istituzione unica. Anche nel 2018 non avete tradito: mai in un anno olimpico invernale si sono ottenuti risultati cosi importanti, con piazzamenti di successo sul podio e ai piedi del podio». Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò alla consegna dei collari d'oro al Foro italico. «La mia speranza è che il Coni rimanga il comitato olimpico più importante del mondo». © RIPRODUZIONE RISERVATA