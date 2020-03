Lutto nel ciclismo, è morto l'ex presidente della FCI Giancarlo Ceruti. Aveva guidato Pantani, Bettini e la Pezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento oggi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Crema, Giancarlo, ex storico presidente della Federciclismo. Aveva 67 anni Ceruti e il coronavirus non gli ha dato scampo, stroncando il suo respiro dopo due settimane di lotta. Aveva guidato la FCI dal 1997 al 2005 vivendo i successi e le sconfitte del ciclismo italiano. Ceruti aveva visto le vittorie di Marco Pantani e poi la sua caduta. Subì gli attacchi stranieri verso il Pirata e, senza lasciarsi intimorire difese il nostro sport.Prima di entrare nel mondo del ciclismo aveva guidato la Fiom di Cremona, trattando con tutte le più grandi aziende dal 1976 al 1996. Mentre era al vertice della Federciclismo, era entrato anche nella giunta Coni sotto la guida di Petrucci e nella Federazione Ciclistica Internazionale, dove era entrato a far parte della commissione antidoping.Giancarlo Ceruti negli anni alla FCI aveva accompagnato i nostri azzurri ai successi olimpici, con gli ori di Paola Pezzo e Antonella Bellutti nel 2000 e quello di Paolo Bettini ad Atene nel 2004.Uscito dal mondo del ciclismo alla fine del suo secondo mandato, si era dedicato allo studio. Uno studio attento e rigoroso il suo, che lo aveva portato a conseguire tre lauree in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, Filosofia e in Scienze Politiche. Anche se da anni era lontano dal mondo delle due ruote, per molti era ancora considerato un importante punto di riferimento. Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia da Renato di Rocco, attuale presidente della Fci e da molti dirigenti sportivi italiani.