Luna rossa, team New Zealand vince gara 6 della finale di Coppa America: la sfida ora è 3-3

Ancora una gara a testa per ​Luna Rossa e team New Zealand nella finale di Coppa America, e il risultato della sfida alla fine della terza gionata di gara è 3-3, Team New Zealand, dunque, ha vinto gara 6 della finale di Coppa America e si è portata sul 3-3 nella sfida con Luna Rossa.

Il Defender ha dominato la seconda prova di questa terza giornata di regate. Sul traguardo Te Rehutai (questo il nome della barca di Team New Zealand) ha staccato nettamente Luna Rossa, indietro di un minuto e mezzo. Domani altre due regate.

Ultimo aggiornamento: 06:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA