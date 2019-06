European Challenge Tour, Scalise al settimo posto a Monterosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso la finale a grandi passi.è rimasto al settimo posto con 206 (67 71 68, -10) colpi a un giro dal termine dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Terre dei Consoli Golf Club (par 72), a Monterosi (VT). Ha consolidato la sua posizione di leader con 201 (68 66 67, -15) il francese, in vetta alla money list e in cerca del terzo successo stagionale che lo porterebbe immediatamente sull’European Tour. Il 26enne parigino ha effettuato il secondo giro consecutivo senza bogey (67, -5, cinque birdie ) e ha preso tre colpi di vantaggio sul gallese Oliver Farr (204, -12) e quattro sullo svizzero, sul francese, vincitore d un Open d’Italia (2001), sull’australianoe sull’inglese(205, -11), che ha impreziosito la sua prova con una “hole in one” centrando con un colpo la buca 13 (par 3, metri 137). Scalise ha chances di competere per il titolo così come lo scozzese Connor Syme e il danese Nicolai Hojgaard che lo affiancano,Sono a metà classifica Edoardo Raffaele Lipparelli, 27° con 211 (-5),e l’ottimo amateur, 35.i con 212 (-4), ed è più distaccato Enrico Di Nitto, 61° con 219 (+3). Il montepremi di 300.000 euro dei quali 48.000 euro andranno al vincitore.L’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil è il settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, in un cammino verso la Ryder Cup 2022 che coinvolge tutta l’Italia.