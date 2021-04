Coppa Italia: SIS Roma-Plebiscito Padova finisce 9 a 8. Le capitoline volano in finale

Lifebrain Sis Roma batte il Plebiscito Padova e vola in finale di Coppa Italia. È partita ieri, la Final Six di pallanuoto femminile e già oggi, al polo Natatorio di Ostia (Roma), c'è la prima finalista del torneo: una partita combattuta, quella di oggi, che ha visto le capitoline prevalere per 9 a 8 sulle rivali. Ieri, invece, la Sis Roma aveva battuto di misura la Pallanuoto Trieste per 20-11.

Queste le parole del capitano delle capitoline Domitilla Picozzi, che dopo la vittoria di oggi ha dichiarato: «Queste sono partite di sofferenza e piene di errori perché ci si scontra con avversari di assoluto livello. E questa deve essere la chiave per domani», così il capitano della Sis Roma. Sempre al polo Natatorio di Ostia si sta giocando l'altra semifinale tra Ekipe Catania e Css Verona.

