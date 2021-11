Italia campione anche negli eSports: Leonardo “Ilbona” Bonanomi vince la Pokemon Global Exhibition

Leonardo “Ilbona” Bonanomi è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria del Pokémon Global Exhibition, un torneo in cui sono stati scelti i giocatori più alti in graduatoria della Pokémon Players Cup IV. La competizione si è svolta tra il 30 e il 31 ottobre e Leonardo è riuscito a sbaragliare la concorrenza. In finale “Ilbona” ha battuto il coreano Wonseok Jung, vincitore del Lossers Bracket e già sconfitto dall’italiano nella finale del Winner Bracket.

Una vittoria secca, ottenuta attraverso quei pokemon considerati come i migliori della scena ossia Groudon, Incineroar, Venusaur (versione GMAX), Regieleki, Umbreon e Charizard (versione GMAX). Quest’ultimo è divenuto poi un regalo che gli organizzatori della rassegna hanno voluto offrire a coloro che hanno assistito all’evento.

I'm the Players Cup Invitational Champion!

Happy to have finally won a final after the two previous attempts, sun is strong as always!

Thank to the staff for the event organization and to everyone who tuned in and cheered for me.

This is the team I played, have fun trying it! pic.twitter.com/4RXuWQnrvM

— Leonardo Bonanomi (@IlbonaVGC) October 31, 2021