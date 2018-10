Legion Run Roma, anche 10 ostacoli a misura di bimbo per piccoli legionari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato le Legioni tornano a Roma. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Atleticom presenta la terza ROMA LEGION RUN, l’entusiasmante prova Ocr non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione.Non è una competizione, ma una gara unica nel suo genere, studiata per offrire ai partecipanti l'opportunità di impegnarsi oltre i propri limiti affrontando una sfida fisica e mentale che regalerà momenti epici da condividere con amici, colleghi o familiari. Gli ostacoli sono distribuiti lungo un percorso di 5 km. Ognuno dovrà scalare pareti ripide e scivolose, attraversare percorsi di filo spinato, rotolarsi nel fango, saltare nel vuoto, tuffarsi in fosse di acqua e ghiaccio. Un’emozionante avventura che non sarà facile dimenticare con un’unica regola: se la tua legione parte con trenta componenti, in trenta si deve arrivare, tutti insieme. Nessuno dovrà essere lasciato indietro.Dopo aver fatto tappa a Parigi, Hong Kong, Budapest, Atene, Sofia, Lione, la Legion Run torna a Roma nella sua ormai storica sede, ricca di storia e tradizione: l’Ippodromo Militare 8° Reggimento Lancieri di Tor di Quinto.Tra le tante novità della ricca giornata di sport all’aria aperta (inizio alle ore 11.00), ostacoli aggiornati per provare emozioni sempre diverse.La grande novità di questa terza edizione della Legion Run a Roma è l’Area Kids, un’ampia zona dedicata esclusivamente ai bambini dai 4 agli 11 anni messa a punto all’interno del villaggio allestito presso l’Ippodromo di Tor di Quinto. Nell’Area Kids ci saranno 20 istruttori abilitati e accreditati Bootcamp OCR e ben 10 ostacoli a misura di bimbo simili a quelli che gli adulti dovranno affrontare nella Legion Run vera a propria.I bambini potranno cimentarsi in un vero e proprio allenamento stile militare durante il quale affronteranno ostacoli divertendosi e imparando questa disciplina. A tutti i giovani partecipanti verrà consegnata una maglia ufficiale e la medaglia ricordo dell’indimenticabile giornata di sport all’aria aperta.Per ulteriori informazioni: http://www.legionrun.it/area-kids e legionrun@atleticom.it