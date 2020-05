LeBron James batte Cristiano Ronaldo: è lo sportivo preferito dai bambini di tutto il mondo

Anche il mito LeBron James apparirà tra le grandi star internazionali che domani saranno premiate all'edizione dei «Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together». Durante lo show, che andrà in onda domani alle 11:30 e alle 20:00, con un doppio appuntamento solo su Nickelodeon, Sky 605, il campione Nba sarà premiato come vincitore della categoria «Sportivo Preferito». LeBron James infatti vince sui colleghi sportivi: Cristiano Ronaldo, Patrick Mahomes, Shaun White, Stephen Curry e Tom Brady. Inoltre l'icona globale riceverà il premio «Generation Change 2020», onorando il suo impegno nel contribuire a portare cambiamenti reali e duraturi attraverso l'istruzione. La rivoluzionaria «I Promise School» della LeBron James Family Foundation« aiuta, infatti, gli studenti più a rischio della sua città, e le loro famiglie, fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno per avere successo in classe e nella vita, creando un nuovo modello urbano, pubblico e di formazione scolastica.



Tra gli altri "big name" dello spettacolo e non solo ci saranno: Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, SSSniperWolf e molti altri. Il cast di The Avengers: Endgame (Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner), vincitore della categoria »Film preferito« ha inviato un messaggio positivo di essere in salute, rimanere uniti affinché possiamo essere più forti. Inoltre è stata svelata un'anteprima della nuova serie live-action di Nickelodeon The Astronauts, prodotto da Imagine Entertainment. Le telecamere dei KCA si sono intrufolati a casa di JoJo Siwa, la neo vincitrice della categoria »Cantante social preferito«. Altra performance in scaletta sarà quella di Asher Angel che canterà il suo singolo in testa alla classifica »All Day«, e daremo poi uno sguardo esclusivo a Nick's Slime in Space voyage. L'edizione di quest'anno, che sarà virtuale, è presentata da Victoria Justice, amata dal pubblico di Nickelodeon per il suo ruolo come protagonista nella serie tv Victorious.

