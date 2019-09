Mondiali di atletica, le azzurre Epis e Dossena costrette al ritiro: «Caldo atroce, da matti correre la maratona»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo scoccare della mezzanotte lungo la Corniche, la passeggiata sul Golfo Persico, il termometro segna 32 gradi, ma se ne percepiscono 40 per l’umidità al 74%. Sono in 68 allo start della maratona iridata femminile, pronte ad affrontare, in condizioni estreme, sei giri da sette chilometri. Tre ore e mezza più tardi, quando l’ultima classificata taglia il traguardo, temperatura e umidità sono identiche, ma l’umore delle atlete è stravolto. Solo 40 concludono i 42 chilometri e 195 metri. L’afa falcia le gambe, così anziché a uno spettacolo sportivo pare assistere a una battaglia contro il calore. Tra collassi, malori e svenimenti sono più impegnati i medici che i cronometristi. Barelle e sedie a rotelle compaiono quanto le spugne e le bottigliette.Anche le due azzurre in gara, Sara Dossena e Giovanna Epis, si fermano anzitempo. La prima sviene al dodicesimo chilometro, la seconda si ferma al ventottesimo. «Il ritiro è una cosa inaspettata, soprattutto a un Mondiale, ma per il caldo e l’umidità sono svenuta, altrimenti avrei chiuso anche camminando», spiega un’addolorata Dossena, aggiungendo: «Le condizioni erano davvero proibitive. Non è stata una maratona, ma una corsa a chi arrivava. Io non respiravo più». La Epis lascia la strada in carrozzella: «Lavorare duro per tutta la stagione e ritirarsi con la scritta Italia sul petto è un incubo. Ci ho messo tutta me stessa, finché il fisico me lo ha permesso». La più brava è la keniana Chepngetich («Per abituarmi a queste condizioni mi sono allenata di pomeriggio a Dubai») che impiega 2h32’43”, tempo più alto di sempre per una vincitrice iridata. «È stato come correre in un forno», taglia corto la terza classificata, la namibiana Helalia Johannes. Per reggere uno sforzo del genere c’è chi ha bevuto anche sei litri di acqua, mentre all’arrivo tutte mettono la borsa del ghiaccio sulle spalle e sulla testa. Per le prove su strada sarà un Mondiale massacrante, ma la Iaaf respinge le accuse: «La maratona è stata completata senza casi di colpi di calore nonostante le condizioni meteo molto difficili. Su 68 concorrenti, 40 hanno finito la prova, dato paragonabile al tasso di completamento dei Mondiali di Tokyo 1991 e Mosca 2013». Dentro lo stadio Khalifa il problema è opposto visto il freddo percepito quando si passa davanti ai bocchettoni dell’aria condizionata oppure nella gelida zona interviste. Paradossi di un Mondiale che non decolla.