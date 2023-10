Lazio Baskin, il 7 ottobre l'Open Day presso la Green Sport Arena di Roma

La Lazio Baskin è lieta di annunciare l'evento più atteso dell'anno: l'Open Day Baskin, che si terrà il prossimo 7 ottobre 2023, dalle ore 9 alle ore 12, presso la prestigiosa Green Sport Arena di Roma a via Giannantonio Selva 100 (zona Pisana). Questa giornata dedicata al Baskin, sport in costante crescita e dal grande appeal internazionale, è un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera entusiasmante di questa disciplina e per conoscere da vicino i talentuosi atleti che fanno parte della Lazio Baskin.

Open Day Lazio Baskin il 7 ottobre

Durante l'Open Day, i visitatori avranno l'opportunità di:

-Assistere alle Dimostrazioni: saranno organizzate sessioni di allenamento e dimostrazioni pratiche tenute dai nostri giocatori e allenatori di élite, che vi condurranno nel mondo dinamico e coinvolgente del Baskin.

-Interagire con i Giocatori e lo Staff: avrete l'opportunità di incontrare e dialogare con i membri della squadra, chiedere consigli sulle attività del gruppo.

L'Open Day Baskin è un'opportunità unica per tutti gli appassionati di sport, i curiosi e le famiglie di scoprire il Baskin e la passione che anima la Lazio Baskin.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di prenotazione. Per ulteriori informazioni sull'evento e sulla Lazio Baskin, contattate la mail sslaziobaskin@gmail.com oppure le pagine Facebook e Instagram sslaziobaskin