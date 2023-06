Lanfranco Dettori: «Sono troppo stanco per piangere. Essere nel corteo reale è stato il massimo che potessi fare»

Sabato 24 Giugno 2023, 22:28







Frankie è stato portato in carrozza a quella che potrebbe (condizionale d’obbligo: magari da qui alla fine dell’anno ritira il ritiro) essere la sua ultima volta al Royal Ascot. Il protocollo di Buckingham Palace, che dirama ogni giorno l’elenco dei passeggeri sulle quattro carrozze della Royal Procession, ha fatto sapere che sulla quarta sarebbero stati “Mr Lanfranco Dettori” e “Mrs Lanfranco Dettori”, che in realtà si chiama Catherine: per il protocollo la moglie prende il nome del marito, la parità non è ancora arrivata a Palazzo. Ma non è stato il carro dei vincitori.

Sulla prima carrozza Camilla dava un brutto agli scommettitori sul colore del suo capello: la “punta” era per il giallo, mai indossato in questi giorni, 7 contro 2, e invece la neo regina ha riproposto il bianco già indossato e giocabile a 8 contro 1.

Frankie, oltre che un passeggero reale, era anche un cartonato nel recinto di Ascot: le signore con il cappello lo abbracciavano e si facevano fotografare e l’immagine di Dettori era presto più consunta del seno di Giulietta nella statua per amanti a Verona, del porcellino della fontana a Firenze o della Bocca della Verità a Roma. Se non riesci a farti un selfie con Frankie, fallo almeno con il cartonato…

Come il cappello giallo di Camilla, anche i cavalli favoriti andavano a carte quarantotto: vincevano le prime tre corse Snellen a 12 contro 1, Age of Kings a 22 contro 1 e Khadeem, addirittura a 80 contro 1, un castrone di sette anni che non vinceva da un anno e che ha fatto sua la corsa intitolata da quest’anno alla Regina Elisabetta. Dettori e Moore, i duellanti per il titolo di champion jockey dell’anno al meeting non riuscivano a primeggiare. Frankie perdeva anche le Hardwicke Stakes, l’ultima corsa di gruppo del meeting. Era finito favorito a 6 contro 4 con il suo Free Wind, complice il ritiro in extremis di Hukum, ma a vincere era Pyledriver, al rientro dalle King George del ’22 e intenzionato ad arrivare pronto in quella corsa di fine luglio. Free Wind finiva quinto. Restavano due occasioni: senza successo la penultima, quarto con Mums Tipple, in una corsa vinta dalla donna fantino Hollie Doyle, ora era il passo d’addio, o d’arrivederci?, con Knockbrex, ma anche qui nulla di fatto per Frankie e molto di incasso per i bookmakers.

“Sono troppo stanco per piangere” ha detto il fantino celebrity. “Sono stato oggi al castello del re, ma non ho pranzato: ho visto gli altri pranzare; essere nel corteo reale è stato il massimo che potessi fare; peccato che mi avessero raccomandato di non salutare dalla carrozza e così ho dovuto fare, ma mi è risultato difficile”, ha detto. “Ho ripensato a quando qui sono entrato in sala fantini la prima volta a 16 anni; non aver vinto l’ultima corsa è stato forse un bene: ho potuto gestire l’emozione e la giornata piena di impegni mi ha impedito di pensare”.