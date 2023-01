La squadra di pallanuoto di A1 della Sis Roma entra nella storia: decima vittoria di fila

Sis Roma schiacciasassi e tifosi in festa. La squadra lidense di pallanuoto femminile di A1 centra la sua 10a vittoria di fila in campionato (su altrettante gare disputate) e scrive la storia. Ancora una vittoria netta senza se e senza ma per la compagine del presidente Flavio Giustolisi. La Sis espugnando Trieste per 10-17 (3-4, 3-5, 3-5, 1-3) allunga la sua striscia positiva (10 vittorie su 10) confermandosi in testa alla classifica con 30 punti a 3 lunghezze dalla sua diretta inseguitrice Padova. Soddisfatto espressa anche dal suo coach Marco Capanna: «Era una partita difficile, l’avevo detto e Trieste ha confermato i timori della vigilia - esordisce Marco Capanna il coach del team lidense – all’inizio forse potevamo fare meglio, ma dopo abbiamo preso le misure alle nostre avversarie ed abbiamo imposto il nostro gioco. Non era facile. Trieste ha confermato di essere una buona squadra e di poter crescere. Oggi però era importante vincere e consolidare il primato in classifica. Sabato prossimo al Babel all’Infernetto, ospiteremo il Rapallo, altra formazione emergente e sarà vietato distrarsi. Oggi abbiamo vinto con autorità una bella partita contro una squadra che non voleva mai mollare. Sono soddisfatto così, la ripartenza del campionato dopo la lunga sosta di Natale ha confermato il nostro bel momento. Andiamo avanti con umiltà, partita dopo partita, i conti li faremo solo alla fine». Protagoniste assolute del match sono state Abby Andrews, che ha segnato sei reti e Sofia Giustini che si è fermata a 5.