La Roma femminile ospita il Milan per la prima di ritorno: out Bartoli, per Viens speranza Psg

Inizia il girone di ritorno e domani la Roma ospita il Milan al Tre Fontane (12:30, diretta su Dazn). All’andata le giallorosse di sono imposte 4-2 nel finale, la prima prova di forza di questa stagione.

PUNTEGGIO PIENO

La Roma ha chiuso a punteggio pieno il girone d’andata. Nove partite altrettante vittorie. Anche se per questa notte la vetta della classifica sarà divisa con la Juventus che ha giocato e vinto contro il Pomigliano. L’obiettivo è quello di tornare in vetta e prepararsi al meglio al match di giovedì al Parco dei Principi contro il Psg nel terzo turno del girone di Champions League. Potrebbe significare tantissimo, anche una buona fetta di passaggio del turno in un raggruppamento di ferro.

Il pensiero però per Spugna ci sarà solamente da domani pomeriggio, prima ci sono da affrontare le rossonere che nel frattempo hanno cambiato allenatore: non c’è più Ganz dopo un avvio di stagione difficile.

PROBLEMI

Le assenti domani saranno 4: Bartoli, Latorre, Kramzar e Viens. E solamente l’ultima di questo gruppetto potrebbe recuperare per giovedì. Le altre sono out per problemi muscolari quindi si certezze non ce ne stanno. Spugna non cambierà sistema tattico: sarà 4-3-3 con Ceasar tra i pali e poi Di Guglielmo, Linari, Minami e Aigbogun. Giugliano, Kumagai e Greggi in mezzo al campo. Davanti Glionna in vantaggio su Serturini con Giacinti e Haavi a completare il reparto.