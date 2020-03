La Parigi-Nizza parla italiano con Nizzolo, Nibali migliore dei big nella classifica generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria italiana in Francia, con Giacomo(NTT Pro Cycling) che nonostante il vento contrario ha conquistato la seconda tappa della Parigi-Nizza: 166,5 i chilometri da Chevreuse a Chalette-sur-Loing . Al secondo posto il tedesco Pascaldella Bora Hansgrohe, seguito da. Cambia la classifica generale con Schachmann leader seguito da Nizzolo e Stuyven. Guadagna posizioni Vincenzo, che nella frazione di oggi è sempre stato in testa con i migliori, nonostante il vento e le cadute. il siciliano ora è nono a 28” dal primo e alle sue spalle ci sono siache. Le cadute hanno coinvolto anche Quintana tra i favoriti per la vittoria finale. Il colombiano finito a terra a 30 chilometri dal finale, è riuscito a ripartire grazie alla bici passata dal fratello minore.Una corsa vuota la Parigi-Nizza che oggi ha chiuso la sua seconda tappa. In seguito all’ordinanza francese sul coronavirus, sono stati vietati assembramenti con più di 1000 persone. Così lungo il percorso e al traguardo, c’erano pochissime persone ad accogliere la corsa. Domani partirà la terza frazione della corsa francese, con 215 chilometri da Chalette-sur-Loing – La Châtre. Una frazione per velocisti prima della cronometro di mercoledì, dove la classifica cambierà ancora.