La Junbo-Visma vince la cronometro a squadre della UAE Tour, Roglic primo leader. Terzo Nibali

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronostico rispettato per la cronometro d’apertura dell’UAE Tour, con La Jumbo-Visma che ha conquistato il primo posto e lo sloveno Primoz Roglic che fa sua la maglia di leader della corsa. La Bahrein-Merida di Vincenzo Nibali ha chiuso al terzo posto a 9” dalla prima e alle spalle della Sunweb di Tom Dumoulin, seconda a 7”. Quarto posto per la Sky di Moscon seguita dalla Movistar di Valverde.Quella di oggi è stata la prima tappa della prima edizione dell’UAE Tour, la corsa nata dalla fusione tra Dubai Tour e Abu Dhabi Tours, che si concluderà il prossimo 2 marzo. Al suo via tanti corridori importanti che rivedremo nelle classiche del prossimo mese e ai grandi giri e che sono venuti in questa corsa per testare la preparazione fatta nei mesi invernali. La cronometro a squadre di 16 chilometri si è svolta sull’isola di Al Hudayriat, ed è stata dominata interamente dalla Jumbo-Visma, che con una media di 57Km/h ha fatto registrare anche il miglior tempo intermedio, chiudendo la prova in 16’49”. Ottimo il lavoro della Sunweb guidata dallo specialista Dumoulin, che sicuramente cercherà di non perdere nelle due frazioni in salita.La UAE Tour sarà un ottima occasione per vedere la preparazione di Nibali al suo esordio stagionale e di Moscon, che in questa corsa veste i gradi di capitano insieme a Kwiatkowski. Sarà interessante osservare anche la maglia iridata di Valverde, vincitore lo scorso anno dell’Abu Dhabi Tour.Domani si correrà la seconda frazione di 185 chilometri interamente dedicata ai velocisti. Sarà l’occasione per vedere la sfida tra Viviani della Quick Step, Kittel della Katusha-Alpecin e Kristoff della UAE Fly Emirates. Interessante per gli uomini di classifica sarà la tappa di mercoledì dove alla fine di una tappa piatta, ci saranno 12 chilometri di salita che porteranno al traguardo di Jebel Hafeet dopo 179 chilometri di gara.Ordine d’arrivo1 - TEAM JUMBO - VISMA (TJV) - 16:49 0:002 - TEAM SUNWEB (SUN) - 16:56 0:073 - BAHRAIN - MERIDA (TBM) - 16:58 0:094 - TEAM SKY (SKY) - 17:03 0:145 - MOVISTAR TEAM (MOV) - 17:07 0:186 - CCC TEAM (CPT) - 17:13 0:247 - DECEUNINCK-QUICK-STEP (DQT) - 17:15 0:268 - EF EDUCATION FIRST (EF1) - 17:15 0:269 - BORA - HANSGROHE (BOH) - 17:18 0:2910 - TEAM DIMENSION DATA (TDD) - 17:18 0:2911 - GROUPAMA - FDJ (GFC) - 17:18 0:2912 - MITCHELTON - SCOTT (MTS) - 17:21 0:3213 - UAE TEAM EMIRATES (UAD) - 17:25 0:3614 - TREK - SEGAFREDO (TFS) - 17:32 0:4315 - ASTANA PRO TEAM (AST) - 17:33 0:4416 - LOTTO SOUDAL (LTS) - 17:34 0:4517 - TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) - 17:34 0:4518 - AG2R LA MONDIALE (ALM) - 17:43 0:5419 - GAZPROM - RUSVELO (GAZ) - 17:46 0:5720 - TEAM NOVO NORDISK (TNN) - 18:35 01:46