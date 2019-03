Doping, si allarga lo scandalo in Austria: confessa il ciclista Preidler. «L'errore più grande della mia vita»

«L'idea e l'intenzione di frodare sono un reato penale. L'ho fatto perché ci sono periodi in cui ti alleni tutti i giorni e non fai nemmeno un progresso. Hai dato tutto, ti sei allenato duramente stando attento alla tua alimentazione e a tutto il resto. Ti senti sempre uno stupido e un giorno dici che nei hai abbastanza. Non sapevo se sarei stato scoperto o che questo dottore avrebbe confessato tutto. È stato l'errore più grande della mia vita». Sono le parole del ciclista austriaco Georg Preidler, l'ultimo in ordine di tempo a confessare il suo coinvolgimento nella vicenda di doping ematico emersa dopo il blitz della scorsa settimana che ha portato all'arresto di 9 persone tra Austria e Germania, tra cui 5 atleti impegnati nei mondiali di sci nordico a Seafeld. In una intervista ai quotidiani austriaci 'Kronen Zeitung' e 'Kleine Zeitung', l'atleta 28enne ha spiegato di aver chiarito con gli inquirenti di aver prelevato del sangue ma che il sangue non è mai stato iniettato di nuovo nelle sue vene. Preidler, attualmente sotto contratto con il team francese Groupama-FDJ, per 5 anni ha corso con il team tedesco Sunweb.

