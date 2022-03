La 37° Coppa America si correrà nel 2024 a Barcellona

Sarà Barcellona ad ospitare la 37° America’s Cup. L’annuncio ufficiale, atteso entro il 31 marzo, è arrivato da Emirates Team New Zealand e dal Royal New Zealand Yacht Squadron nel primo pomeriggio italiano di martedì 29, quando a Auckland erano le 3 del mattino di mercoledì 30, dopo che la settimana scorsa il capo kiwi Grant Dalton aveva stretto gli ultimi accordi di persona nella capitale della Catalogna.

L’appuntamento per le selezioni tra Challenger, e per la vera e propria America’s Cup che contrapporrà il Challenger sopravvissuto al Defender è per settembre e ottobre 2024.

La partita entra ora nel vivo. Si torna in Spagna, dove si disputò a Valencia nel 2007 una delle edizioni di maggior successo che vide vittorioso Alinghi di Ernesto Bertarelli. Una buona notizia per la Coppa che con ogni probabilità riuscirà ad attrarre un maggior numero di sfidanti vista la centralità geografica, di fuso orario, e quindi di visibilità televisiva, di Barcellona rispetto ad Auckland. E poi a Barcellona, davanti al cui porto si disputarono nel 1992 le regate delle Olimpiadi, è un’ottima tribuna per seguire dal vivo le evoluzioni degli AC 75 volanti con i quali, è confermato, si correrà anche la 37° Coppa America, anche se a bordo ci saranno solo 8 uomini anziché 11.

Barcellona ha vinto grazie a un’offerta milionaria per ospitare l’evento coniugata con la possibilità di offrire infrastrutture di prim’ordine per ospitare le basi delle barche e i superyacht che seguono il circo della Coppa, unita all’ambizione di diventare città leader sotto il profilo tecnologico e digitale. C’è poi il fattore vento che a settembre e ottobre si presenta ideale come intensità: 9-15 nodi. Il tutto supportato da uno sforzo economico/organizzativo congiunto pubblico-privato che farà arrivare nelle casse di Emirates Team New Zealand gli oltre 100 milioni di euro che Auckland non è riuscita a mettere sul tavolo. Con tutta la delusione del popolo kiwi che ben si può immaginare. E un po' di nostalgia degli appassionati e dei team che tanto anno amato la piccola nazione agli antipodi dove la vela é sport nazionale. Gli altri candidati a ospitare la Coppa erano Jeddah in Arabia Saudita, Cork in Irlanda e Malaga nel sud della Spagna, ma Barcellona, nel complesso, ha saputo metter sul tavolo, gli asset e l'energia positiva migliori.

La 37° America’s Cup al momento vede ai blocchi di partenza oltre al Defender kiwi, il challanger of Record Ineos Racing con l’antico Royal Yacht Squadron l’italiana Luna Rossa con i colori del Circolo Vela Sicilia e il patron di Prada Patrizio Bertelli che ha rinnovato piena fiducia come Team Principal a Max Sirena, American Magic, tornata a competere dopo qualche avanti e indietro con i colori del New York Yacht Club e Alinghi Red Bull Racing. Un grande ritorno dopo quasi 12 anni in Coppa dell’ appassionato Ernesto Bertarelli che corre per il guidone della Société Nautique de Genève.