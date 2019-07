Softball, Italia qualificata ai Giochi di Tokyo 2020

Le azzurre di softball centrano l'obiettivo: l'anno prossimo saranno alle Olimpiadi. Missione compiuta, insomma, dall'Italia, grazie al nuovo successo. La Nazionale, dopo il titolo Europeo conquistato a inizio mese in Repubblica Ceca, ha vinto anche il torneo di qualificazione olimpica disputato a Utrecht, staccando il visto per Tokyo 2020. Le ragazze guidate da Obletter hanno sconfitto la Gran Bretagna nell'atto decisivo dell'evento con un eloquente 5-0. Il softball azzurro rivede i 5 cerchi dopo 16 anni: l'ultima partecipazione risaliva infatti ad Atene 2004. Si tratta della seconda squadra tricolore qualificata per la XXXII edizione dei Giochi Estivi dopo il Settebello. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 66 (32 uomini, 34 donne) in 10 discipline differenti con 3 pass individuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA