L’Amstel Gold Race rilancia e dopo la gara virtuale di oggi, il direttore Leo van Vliet, fa sapere che la corsa vera si farà in ottobre.Tanti campioni per solidarietà oggi da casa, con i rulli, hanno preso parte alla versione virtuale della Classica della Birra, la più giovane delle corse di un giorno e che lo scorso anno, ha visto vincere l’olandese Mathieu Van der Poel.Nell’edizione di oggi non ci sono stati vincitori, perchè l’organizzazione ha voluto che professionisti e amatori pedalassero insieme per beneficenza. Tanti campioni hanno aderito all’iniziativa e tra questi spicca il nome di Tom Dumoulin, l’olandese che nel 2017 ha vinto il Giro d’Italia. Il campione di Maastricht ha guidato tutti i partecipanti sui 26 chilometri di tracciando, superando il Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg e il Cauberg.Oltre a Dumoulin c’erano anche Leontien van Moorsel, Chantal Blaak, Niki Terpstra e Marianne Vos. Tanti campioni ma anche semplici amatori, oggi hanno pedalato sulle strade virtuali dell’Amstel Gold Race.Migliaia di ciclisti, da tutto il mondo, si sono dati appuntamento sulla piattaforma digitale e hanno completato il percorso di 26 chilometri.Dal virtuale alla realtà, gli organizzatori della Amstel Gold Race, vogliono rimettere la loro corsa in calendario e per farlo stanno prendendo accordi con la UCI.La Classica della Birra non è una delle 5 classiche Monumento e per tanto, non ha avuto priorità nel nuovo calendario internazionale. Infatti la Federazione Ciclistica Internazionale, ha dato precedenza alle 3 grandi corse a tappe, ovvero Giro, Tour e Vuelta e poi alle Monumento con Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. Restano in calendario anche i Campionati Mondiali ed Europei di settembre. A rassicurare gli appassionati di ciclismo è il direttore della corsa Leo van Vliet, che ai quotidiani olandesi ha dichiarato di aver aperto un dialogo con l’UCI, poiché l’Amstel Gold Race nel calendario internazionale è sempre stata la corsa che ha aperto la settimana delle Ardenne.Il ciclismo virtuale sta prendendo sempre più piede e oggi, tante ex stelle del ciclismo italiano, si sono date appuntamento per il Giro d’Italia Virtual. I professionisti torneranno mercoledì con la tappa di Cesenatico.