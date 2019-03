Sci, Kristoffersen vince il gigante e Hirscher la coppa del mondo

La Norvegia alla conquista di Kranjska Gora. Doppietta nel gigante di Kranjska Gora, valido per la coppa del mondo maschile di sci. Che, in anticipo, è dell'austriaco Hirscher, La vittoria è insomma andata al norvegese Henrik Kristoffersen, che ha confermato il primo posto di metà gara imponendosi con il tempo complessivo di 2'26''63. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale Rasmus Windingstad, che ha recuperato dal settimo posto della prima manche chiudendo a 24 centesimi da Kristoffersen. Il podio è completato dallo svizzero Marco Odermatt, autore del miglior tempo della seconda manche dopo il 15° posto della prima. L'azzurro Manfred Moelgg si è piazzato 24esimo. Il sesto posto nella gara odierna basta a Marcel Hirscher per vincere la Coppa del mondo per l'ottavo anno di fila. Il trentenne campione austriaco non può più essere raggiunto nella classifica generale dal francese Alexis Pinturault, al quale non basta il quinto posto odierno per rimandare il verdetto.

