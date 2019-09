Khabib batte Poirier, UFC 242, il lottatore russo è campione dei pesi leggeri: è la 28a vittoria di fila

Sembra oramai inarrestabileThe Eagle (l’Aquila), come viene soprannominato, è riuscito a battereentrando per l'ennesima volta nella storia di UFC . Nell'attesissimo match show tenutosi la notte scorsa ad, negli Emirati Arabi, il lottatore russo ha vinto Un inizio di gara che non è stato comunque semplice per il 30enne di Sil’di, visto che, soprattutto nella seconda ripresa, ha dovuto subire qualche colpo pesante del coetaneo americano. Ma come sottolineato da Sky Sport, Khabib è riuscito ad incassare alla perfezione, come ogni buon lottatore dovrebbe fare, prendendo di nuovo il comando dell’incontro. I primi due round sono così terminati 10 a 9 per il russo, ma nel terzo round Khabib ha mandato al tappeto Poirier, che ha cercato di reagire attraverso una guillotine choke, la famosa mossa dello strangolamento, a cui comunque The Eagle ha a sua volta replicato con una rear naked choke, che gli ha permesso di vincere la sfida per sottomissione