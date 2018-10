Jenny Barazza: «Sara Anzanello ​un’autentica leader in campo e anche fuori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era una persona speciale». La trevigiana Jenny Barazza, per tanti anni centrale della nazionale italiana proprio come Sara Anzanello, nata un anno prima di lei (luglio 1981 per Jenny, 1980 per Sara, entrambe sotto il segno del Leone), è rimasta scioccata dalla notizia della scomparsa della collega e amica. «La conobbi quando da giovanissima giocava a Latisana insieme facemmo i primi passi verso la nazionale, che poi diventarono un lungo percorso una accanto all’altra, partendo dai collegiali prejuniores».Jenny, Sara per lei era quasi una di famiglia.«Sì, e infatti mi sento vicina a tutti i suoi cari, a partire dai suoi genitori, che conosco. La prima cosa che ho fatto appena ho appreso la notizia è stata telefonare a mia mamma, perché io e Sara siamo di fatto cresciute insieme, facendo gli stessi percorsi pallavolistici, iniziando con le selezioni regionali e arrivando a indossare quella maglia azzurra che abbiamo condiviso per tanti anni. Proprio oggi (ieri, ndr) mentre andavo all’allenamento stavo ricordando le centrali storiche della nazionale italiana e lei mi è venuta in mente con particolare intensità».Come definirebbe Sara?«Una persona speciale, tenace fino all’ultimo, ricca di grinta e personalità, doti per le quali l’ho sempre ammirata. Sapeva abbinare alla tenacia anche la simpatia. La ricordo come una persona divertente oltre che molto intelligente».Una sua caratteristica particolare?«Sara aveva una grande passione per i computer e per tutto ciò che era tecnologico. Quando noi compagne di squadra e amiche eravamo in difficoltà con il pc o con altri dispositivi chiedevamo a lei, che sapeva fare tutto. La definirei una ragazza “multitasking”, capace di disimpegnarsi bene in più ambiti contemporaneamente, nello spogliatoio – dove sapeva essere una leader – e anche fuori».