Challenge of stars, Jakobsen batte Ganna. Oggi Nibali contro Froome

Fabio(Deceuninck - Quick Step) ha vinto la sfida tra i velocisti di The Challenge of Stars, superando nel finale il nostro Filippo(Team Ineos) che ha chiuso al secondo posto. Sul percorso di 1200 metri con una pendenza media dello 0.97% e massima del 2.53%, ambientati nella campagna toscana, il campione olandese è stato il più forte, eliminando via via, tutti gli avversari. Nello scenario creato dal software BKOOL, Jakobsen ha sconfitto prima il campione del mondo in carica Mads(Trek - Segafredo) e poi Pascal(BORA-Hansgrohe), per giocarsi la finale con il campione italiano a cronometro Filippo Ganna. Il nostro azzurro aveva esordito contro Matteo(CCC Team), superato senza grandi difficoltà, per battere poi Jasper(Lotto-Soudal) e giocarsi la finale contro l’olandese.Soddisfatto Jakobsen, mentre Ganna è rimasto deluso, perchè ha avuto un problema meccanico. “Sono stato sfortunato, nel finale ho avuto un piccolo problema meccanico e Jakobsen è andato forte - ha detto il campione di Verbania - Sicuramente gareggiare così è qualcosa di nuovo e differente; in una gara normale sai meglio cosa sta succedendo intorno a te, qui devi controllare costantemente il tuo schermo ma alla fine ciò che le accomuna è il mal di gambe dopo il traguardo”.Domani a sfidarsi saranno gli scalatori e la il finale potrebbe essere tra Chris(Team Ineos) e Vincenzo(Trek-Segafredo).