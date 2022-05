Padel, Italy Major Premier: il programma della prima giornata, nel pomeriggio via al tabellone principale

Stamattina si comincia alle 11, con l'ultima fase delle qualificazioni. Nel pomeriggio poi via al tabellone principale. Si gioca, in questo caso, dalle 16:30. Partenza comunque con il botto quella dell'Italy Major Premier Padel di Roma al Foro Italico, la prima tappa europea del circuito internazionale che fino al 29 maggio vedrà protagonista la Capitale. Sono quattro i campi di Padel allestiti per l'occasione, con quello Centrale che ha trovato la sua naturale collocazione alla Grand Stand Arena e che sarà in grado di ospitare fino a 6500 spettatori.

IL PROGRAMMA

Il vero e proprio torneo scatterà alle 16:30: in campo Lorenzo Di Giovanni, in coppia con Federico Beltrami, che affronteranno Munoz Enrile e Ayats Delgado. Stesso orario anche per le sfide tra Suescun-Santana contro Ruiz-Diez e Rodriguez-Lara che se la vedranno contro la coppia Tiscin-Pizzarro. Poi, seconda fase alle 19: Moreno-Llorens contro Simone Cremona e Marco Cassetta. Amaya e Blanco sfideranno Semmler e Sanchez, mentre Gutierrez e Windhal giocheranno contro Gestoso e Sanchez. Chiuderanno la prima giornata altre tre partite: Del Campo-Albert contro Bueno-Quilez; la coppia Gutierrez-Zalba che affronterà quella composta da Gonzalez e Simarro e, infine Gil Morales-Silingo che dovranno vedersela contro Navas-Garcia.