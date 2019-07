Non basta Egonu: l'Italia sconfitta 1-3 in amichevole dalla Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'di pallavolo femminile è stata sconfitta per 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25) dallanel secondo dei tre match in programma tra le due squadre ad Alassio (Savona) in vista del torneo didi Catania. Chirichella e compagne non sono riuscite a ripetere la buona prova di ieri, mentre la Turchia è cresciuta. Nel primo setl'Italia si è espressa in maniera convincente, mentre nel secondo e terzo è calata. L'attacco azzurro è incappato in diversi passaggi a vuoto, complice l'eccellente fase difensiva delle turche. Nella quarta frazione le ragazze dihanno cercato in tutti i modi di tenere viva la partita, ma le ospiti si sono imposte 3-1. Miglior marcatrice azzurra è statacon 27 punti, seguita dacon 11. Domani è in programma l'ultima amichevole: Italia e Turchia scenderanno in campo al PalaRavizza alle 16.