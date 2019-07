Settebello da applausi è subito ai quarti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Settebello fa il pieno di punti come il Setterosa e si regala un turno in meno nel torneo di pallanuoto. La Germania esce sconfitta dal terzo incontro di girone, 8-7 il risultato finale. “Ancora non stiamo esprimendo le nostre potenzialità” dice il cittì Sandro Campagna. “Ma _ aggiunge _ vincere soffrendo ci avrà aiutato per il futuro, come può succedere nel quarto di finale, se fossimo sotto e dovessimo recuperare”. Tra le cose che Campagna vede da migliorare certe azioni di gioco e, forse soprattutto si direbbe, il tiro.Il quale tiro ha messo in luce, con il gol della vittoria, Bodegas. Dice il salvatore dei due punti: “Non dovevamo avere fretta di vincere, e comunque il merito è di tutti. Certo dovremo lavorare sul piano mentale, perché partite difficili, ‘vere’ con le nuove regole non ne abbiamo affrontate ancora”.I parziali dell’8-7 sono stati sono stati 1-2, 3-2, 2-3, 2-0 per l’Italia. Il quarto di finale si disputerà il 23 luglio. L’avversario dipenderà dagli incroci dei risultati di oggi.Preliminari maschili da 10 metri: Verzotto 24esimo con 346.20, un secondo e un sesto tuffo da dimenticare; il ragazzino Giovannini è 34esimo, punteggio finale 319,30, con un primo salto forse tradito dall’emozione che lo mette subito in situazione precaria. Tom Daley al momento è secondo circondato dai cinesi Yang, Jian che è primo e Hao che è terzo.P. M.