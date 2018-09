Mondiali, l'Italia delle debuttanti parte bene: Egonu e Sylla travolgono la Bulgaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E adesso tocca al donne. A Sapporo, in Giappone, l’Italia inizia il girone con un 3-0 molto facile, sulla Bulgaria. Lontane dal rendimento maschile (comunque in ribasso, rispetto all’inizio del millennio), le rossoverdi vantano solo il bronzo olimpico dell’80 (all’epoca tante venivano in serie A) e da mezzo secolo hanno un semplice 6° posto come miglior risultato. Non può esserci partita, insomma, sembra di vedere Italia-Serbia maschile o il primo set della gara con la Polonia. Il pensiero corre lì, sul 25-15. Con già 9 punti di Sylla, che saltò una grande manifestazione per un doping inesistente, e 4 di Cristina Chirichella, capitana a 24 anni. In sestetto c’è la centrale Anna Danesi, del Conegliano, al pari del libero De Gennaro, moglie di Santarelli, ex vice di Mazzanti, con le pantere. Attacca poco, nel primo set, la cittadellese Paola Egonu, non sollecitata dalla bassanese Ofelia Malinov.Nel secondo parziale la Bulgaria parte meglio (5-3), ma poi le azzurre si rilanciano, con puntualità offensiva. Sarah Fahr ha mal di schiena, va in panchina con la maglia di secondo libero, con il passare del match si impone come realizzatrice Paola Egonu, complici 4 muri, ovvero tutti quelli piazzate dalle ragazze dell’est, mentre Monica De Gennaro in difesa è saltellante, alla Colaci. Con pazienza, la nazionale cattura la parità a quota 13 e poi allunga. Il terzo è agevole, dal 10-15, l’unico sussulto bulgaro è con il 17 pari. Il ct Mazzanti: «Nel primo set abbiamo messo aggressività, nel secondo in attacco abbiamo un po' mollato, di fronte alla buona correlazione muro-difesa della Bulgaria. Ho provato un'emozione grande, siamo fortunati a partecipare a una competizione importante».Sylla: «Aspettavamo da 5 mesi questo appuntamento, vedo tanta fiducia: quando non arriva una, c'è subito pronto l'altra a supportarla, spero emerga il lavoro fatto, non abbassiamo la concentrazione». Anche domani, alle 6,40 (Rai2), con il Canada, dovrebbe essere una passeggiata analoga, per le ragazze di Davide Mazzanti. In 10 sono debuttanti, in 5 nuove italiane e l’età media è inferiore ai 23 anni.ITALIA: Malinov 1, Egonu 17, Sylla 16, L. Bosetti 13, Chirichella 9, Danesi 5; De Gennaro (l). Cambi, Lubian, Parrocchiale. Ne: Ortolani, Nwakalor, Fahr, Pietrini. All. Mazzanti.BULGARIA: Dimitrova N. 9, Dimitrova G. 8, Karakasheva 8, Ruseva 7, Chausheva 2, Kitipova 1; Todorova (l). Paskova 7, Barakova, Monova. Ne Petrova, Grigorova, Krasteva. All. PetkovNote: durata Set: 20’, 27’, 28’. Italia: 2 aces, 7 battute sbagliate, 11 muri, 14 errori. Bulgaria: 2 aces, 5 bs, 4 m, 14 e.