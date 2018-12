Sorpresa bowling: l'Italia è campione del mondo, battuti gli Stati Uniti

Ultimo aggiornamento: 18:00

Sorpresa ad Hong Kong: l'Italia sconvolge il mondo del, batte i superprofessionisti degli Stati Uniti e si laurea campione del mondo. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Brandolini hanno prima battuto 2-1 il Canada in semifinale, e poi superato gli Usa 2-0.È la prima volta che la nazionale italiana composta in maggior parte da atleti molto giovani vince un titolo così prestigioso: la squadra da 5 è la competizione regina dei mondiali di bowling che finiscono domani. La squadra agli ordini del ct Brandolini è composta da Erik Davolio di Reggio Emilia, Pier Paolo De Filippi di Roma, Antonino Fiorentino di Potenza, Marco Parapini di Milano, Nicola Pongolini di Salsomaggiore, Marco Reviglio di Torino.«È un sogno che diventa realtà», esulta Antonio Fiorentino, uno degli azzurri neocampioni del mondo. «All'ultimo campionato di Las Vegas siamo arrivati 22/esimi - dice - ma nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente. Oggi siamo stati calmi, la pista era molto stretta ma con sangue freddo abbiamo raggiunto un risultato che vuol dire molto per il nostro Paese». Della squadra statunitense, battuta dagli azzurri, fanno parte Chris Schenker, giocatore mondiale dell'anno, e altri due compagni di squadra insigniti di questo titolo nelle passate stagioni.