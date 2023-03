Irma Testa medaglia d'oro ai Mondiali di boxe: battuta in finale ​la kazaka Ibragimova

Ora Istanbul, dove aveva perso l'oro in finale, non conta più. Irma Testa si è rifatta eccome: nella finale di boxe della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne in corso a New Delhi, l'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova .Il verdetto a favore di Testa è stato unanime. Nello scorso dicembre Testa aveva battuto la stessa rivale, Ibragimova, nel match del suo esordio al professionismo per il quale aveva ricevuto una borsa di 30mila dollari. Ora invece ne guadagnerà centomila come premio per questa medaglia d'oro. Per Irma è una "nuova" prima volta: è stata già prima italiana alle Olimpiadi, sia a partecipare che a prendere una medaglia (bronzo), campionessa europea, ora campionessa del mondo. Ora l'obiettivo, neanche a dirlo, è il gradino più alto del podio a Parigi 2024.

Il soprannome Butterfly e i record nel pugilato: il ritratto

Irma Testa è una pugile italiana nata il 28 dicembre 1997 a Torre Annunziata, nella categoria dei pesi leggeri. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, diventando la prima pugile femminile italiana a raggiungere questo risultato. Inoltre, ha rappresentato l'Italia come prima pugile alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. È soprannominata Butterfly per la sua agilità e leggerezza nei movimenti e nel 2019 ha vinto il titolo di campionessa europea nella categoria dei pesi piuma. Ha iniziato ad allenarsi in palestra all'età di 12 anni, dimostrando subito un talento naturale per il pugilato. È stata scoperta dal maestro Lucio Zurlo della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata e ha iniziato a competere all'età di 14 anni.